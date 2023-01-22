Bloomberg: ЕС увеличил транзит редкоземельных металлов через Россию из Китая в 2022 году

Некоторые из поставляемых Китаем металлов предназначены для производства в оборонной промышленности в ЕС, пишет Bloomberg Фото: REUTERS

Евросоюз нарастил объем поставок редкоземельных металлов из Китая транзитом через Россию в 2022 году. Об этом информирует агентство Bloomberg.

По данным издания, за первые девять месяцев 2022 года объем добытых Китаем и перевезенных через Россию в ЕС редкоземельных металлов достиг 36 074 тонны, что в 2 раза превышает показатели 2021 года.

При этом, уточняется, что некоторые из поставляемых Китаем редкоземельных металлов предназначены для производства в оборонной промышленности. Речь идет о металлах, широко использующихся при производстве бронебойных боеприпасов.

"Поразительно, что несмотря на все санкции, данная цепочка поставок все еще работает. Это подчеркивает важность данных редкоземельных металлов и показывает, как сильно мы от них зависим", - приводит Bloomberg слова основателя норвежской компании Norge Mining Майкла Вурмсера.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса должны избегать повторения ошибок, допущенных ими в отношениях с Россией, чтобы ограничить зависимость от Китая. Он подчеркнул, что зависимость от Китая и России угрожает безопасности альянса.

Он подчеркнул, что в НАТО "видели эту проблему с Россией, это не просто коммерческое решение, это связано с нашей безопасностью. Зависимость ресурсов от авторитарных режимов, таких как Россия, делает нас уязвимыми, и мы не должны повторять эту ошибку с Китаем", - сказал Столтенберг.