Депутат Госдумы России Бессарабов заявил, что Арестович словами о поражении ВСУ подписал себе смертный приговор

Депутат Госдумы России Бессарабов считает, что непременно последует наказание от властей Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс- советник главы офиса президента Украины Алексей Арестовичо словами о поражении ВСУ в спецоперации России подписал себе приговор. Такое мнение выразил первый замглавы комитета по строительству Госдумы Думы России Даниил Бессарабов в интервью РИА Новости.

"У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор", - считает Бессарабов. Он также убежден, что непременно последует наказание от властей Украины. По его мнению, Верховная Рада Украины "пресекает и уничтожает свободу слова и любое инокамыслие, расправляясь с мирными жителями, журналистами".

Напомним, офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советник главы офиса. Соответствующий приказ подписала руководитель аппарата офиса Мария Витушок.

Ранее Алексей Арестович написал заявление на увольнение, о чем сообщил в социальных сетях. По его словам, он совершил "принципиальную ошибку", а прошение об отставке является примером "цивилизованного поведения".