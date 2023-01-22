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НовостиПолитика22 января 2023 18:57

Депутат Госдумы России Бессарабов заявил, что Арестович словами о поражении ВСУ подписал себе смертный приговор

Депутат Госдумы России Бессарабов считает, что непременно последует наказание от властей Украины
Владимир РОМАНЕНКО
Депутат Госдумы России Бессарабов считает, что непременно последует наказание от властей Украины

Депутат Госдумы России Бессарабов считает, что непременно последует наказание от властей Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс- советник главы офиса президента Украины Алексей Арестовичо словами о поражении ВСУ в спецоперации России подписал себе приговор. Такое мнение выразил первый замглавы комитета по строительству Госдумы Думы России Даниил Бессарабов в интервью РИА Новости.

"У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор", - считает Бессарабов. Он также убежден, что непременно последует наказание от властей Украины. По его мнению, Верховная Рада Украины "пресекает и уничтожает свободу слова и любое инокамыслие, расправляясь с мирными жителями, журналистами".

Напомним, офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советник главы офиса. Соответствующий приказ подписала руководитель аппарата офиса Мария Витушок.

Ранее Алексей Арестович написал заявление на увольнение, о чем сообщил в социальных сетях. По его словам, он совершил "принципиальную ошибку", а прошение об отставке является примером "цивилизованного поведения".