СМИ: информация о бомбе в Boeing 738 компании Ryanair рейсом из Польши оказалось ложной

Boeing 738 компании Ryanair благополучно приземлился в 17:40 по местному времени в Афинском международном аэропорту Фото: REUTERS

Сигнал о бомбе в самолете ирландской авиакомпании Ryanair Boeing 738, летевшим рейсом из Польши, оказалась ложной. После досмотра в международном аэропорту в Афинах, взрывчатых веществ на борту не обнаружилось. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-1.

По данным издания, Boeing 738 компании Ryanair, летевший из Катовице в Афины, благополучно приземлился в 17:40 по местному времени (18:40 по Москве) в Афинском международном аэропорту. Спецслужбы провели эвакуацию пассажиров и членов экипажа, сразу после произвели осмотр пассажиров и багажа. По итогам проверки воздушного судна, взрывчатки или взрывных устройств обнаружено не было.

Напомним, самолет ирландской авиакомпании Ryanair, рейсом из Польши, проинформировал о бомбе на борту. ВВС Греции приняли решение об экстренной посадке судна в сопровождении истребителей F-16 в Афинский международный аэропорт. Судно было доставлено в специальное отделение аэропорта. На борту находилось 192 пассажира.