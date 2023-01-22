Полиция США окружила автомобиль с подозреваемым в бойне с десятью погибшими в Монтерей-Парке

Полиция США заблокировала автомобиль с подозреваемым в массовой стрельбе во время новогодних гуляний. Фото: REUTERS

Американская полиция заблокировала автомобиль, в котором находится предполагаемый стрелок, убивший десятерых во время празднования китайского Нового года в Монтерей-Парке в Калифорнии. Прямую трансляцию с места события ведет телеканал ABC 7.

Белый фургон, в котором находится подозреваемый в стрельбе, вначале был заблокирован двумя автомобилями спецслужб, потом к ним присоединилась еще одна специализированная машина. Также вокруг находятся сотрудники силовых служб.

Сообщается, что в преступлении подозревают мужчину 30-50 лет азиатского происхождения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что расследованием массовой стрельбы во время новогодних гуляний займется ФБР. По словам Жан-Пьер, о трагедии проинформирован президент США Джо Байден.

Напомним, инцидент произошел в городе Монтерей-Парк под Лос-Анджелесом во время празднования Нового года по восточному календарю. Неизвестный расстрелял десять человек. По различным данным, от девяти до 16 человек получили ранения. Ранее сообщалось, что количество погибших и пострадавших может быть больше.

Ранее сообщалось, что 1 января неизвестный устроил стрельбу на новогодних гуляниях в в городе Мобил, расположенном в штате Алабама (США). По предварительным данным, в результате беспорядочного огня пострадали не меньше десяти человек, еще трое погибли.