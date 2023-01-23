Пушилин обвинил ВСУ в попытке подрыва рудников в Соледаре

Пушилин заявил о попытке украинских военных взорвать шахты в Соледаре. Фото: REUTERS

Украинские военнослужащие пытались разрушить соляные рудники в Соледаре перед тем, как оставить город. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в воскресенье 22 января после того, как посетил Соледар.

«Противник, отходя, собирался уничтожить соляные рудники – изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту», - написал Пушилин в Telegram, добавив, что непоправимых повреждений соляные шахты не получили, всё подлежит восстановлению.

Также Пушилин рассказал о разрушениях, оставленных в Соледаре украинскими вооруженными формированиями.

«Разрушенные дома, храм, здание администрации, поврежденный памятник воинам Великой Отечественной войны, вечный огонь, которому теперь опять суждено гореть», - рассказал об увиденном Денис Пушилин.

Напомним, штаб теробороны ДНР заявил о полном освобождении Соледара 17 января 2023 года.

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