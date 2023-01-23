Зеленский поручил командованию ВСУ сформировать резервы личного состава. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поставил командованию ВСУ задачу сформировать резервы личного состава. Об этом Зеленский рассказал во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Видеозапись встречи опубликована в социальных сетях офиса Зеленского.

По словам украинского президента, резервы нужны для того, чтобы военнослужащие могли не только участвовать в боевых действиях, но и восстанавливаться.

«Это внутренние процессы. Ставкой верховного главнокомандующего приняты соответствующие решения. Далее командующие должны это делать и делают, формируют резервы», - сказал Зеленский, уточнив, что он не может рассказать обо всех нюансах мобилизационных процессов.

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Тем временем НАТО требует от Киева начать наступление в марте-апреле. Реальные итоги переговоров коалиции Запада анализирует на сайте KP.RU военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

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