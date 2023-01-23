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НовостиПолитика22 января 2023 23:22

Губернатор Гладков сообщил о срабатывании ПВО над Белгородом и Белгородским районом

По предварительным данным, никто не пострадал
Мария ПАВЛОВА
В Белгороде сработала система ПВО.

В Белгороде сработала система ПВО.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил в воскресенье 22 января губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле», - написал Гладков в Telegram.

Также Гладков сообщил, что ранее в тот же день под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района.

«Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в двух частных домовладениях. Также имеется повреждение линии электропередачи», - рассказал Гладков.

Ранее сообщалось, что ночью 17 января над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.

Также сообщалось, что 1 января над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 4 снаряда РСЗО.

Украинские войска обстреляли кладбище в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

В ЛНР заявили о разрушении профилактория машиностроительного завода при обстреле ВСУ Стаханова. По городу было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.