Президент Аргентины Фернандес заявил, что не намерен из-за Украины разрывать связи с Россией

Президент Аргентины Фернандес заявил, что из-за Украины не намерен прерывать контакты с Москвой. Фото: REUTERS

Аргентина не намерена из-за украинского конфликта разрывать связи с Россией и прекращать диалог с Москвой. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

«Я не прекращаю общение с Путиным», - сказал Фернандес в интервью бразильскому изданию Folha de Sao Paulo.

При этом аргентинский лидер подчеркнул, что он призывает решить вопрос украинского конфликта за столом переговоров.

Фернандес также рассказал о своем последнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным, который состоялся в декабре 2022 года, когда российский президент позвонил ему, чтобы поздравить с победой Аргентины в чемпионате мира по футболу.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель напомнил европейцам уроки истории.

«Давайте помнить, что Россия – великая страна, великая нация, и она привыкла бороться до конца, привыкла почти проигрывать, а потом восстанавливаться. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла или что ее военные некомпетентны». – сказал Боррель.

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