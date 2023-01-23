Марокко передало Украине модернизированные в Чехии танки Т-72Б

Марокко передаст Украине модернизированные танки. Фото: REUTERS

Марокко передает Украине модернизированные танки Т-72Б. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на алжирский ресурс Menadefense.

Сообщается, что танки Т-72Б прошли модернизацию в Чехии, этим занималась компания Excalibur Army. Также сообщается, что первая партия танков уже отправлена в зону боевых действий, Украина получила около двух десятков танков.

Ранее сообщалось, что военные ФРГ выразили готовность передать Украине и ее Вооруженным силам лишь 19 наиболее старых танков Leopard 2, использующихся исключительно на различных учениях для имитации врага.

Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением создать коалицию без Германии для передачи Украине танков Leopard 2. Политик счел позицию ФРГ, отказавшейся передать Украине танки, неприемлемой и предположил, что Германия отказывается передавать танки ради дальнейшего продвижения политики сближения с РФ.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что поставка западных танков мотивирует ВСУ, но не изменит ситуацию в украинском конфликте.