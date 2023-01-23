Глава Минобороны Италии заявил, что помощь Украине не «выстраивала антироссийский фронт»

Министр обороны Италии назвал Россию дружественным государством. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Италия, предоставляя помощь Украине, не занималась выстраиванием «антироссийского фронта». Об этом заявил глава итальянского оборонного ведомства Гуидо Крозетто. Министр сказал об этом в эфире телеканала Rai 3.

Крозетто вспомнил высказывание главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что итальянский народ – «это не тот народ, который создает барьеры» и назвал Россию дружественным Италии государством. В то же время министр подчеркнул необходимость организации переговорного процесса по вопросу украинского конфликта.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что не намерен из-за Украины разрывать связи с Россией. Политик призвал решить вопрос украинского конфликта путем переговоров.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением создать коалицию без Германии для передачи Украине танков Leopard 2. Политик счел позицию ФРГ, отказавшейся передать Украине танки, неприемлемой и предположил, что Германия отказывается передавать танки ради дальнейшего продвижения политики сближения с РФ.