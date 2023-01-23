Подозреваемый в убийстве десяти человек в Монтерей-Парке в США найден мертвым

В США нашли мертвым подозреваемого в массовом убийстве во время празднования китайского Нового года. Фото: REUTERS

Подозреваемый в массовом убийстве во время празднования Нового года по восточному календарю в танцевальной студии в американском городе Монтерей-Парк найден мёртвым внутри фургона. Об этом в понедельник 23 января сообщает телеканал ABC News.

Напомним, в городе Монтерей-Парк под Лос-Анджелесом во время празднования Нового года по восточному календарю неизвестный расстрелял десять человек. По различным данным, от девяти до 16 человек получили ранения.

Сообщалось, что в преступлении подозревают мужчину 30-50 лет азиатского происхождения. Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что расследованием массовой стрельбы во время новогодних гуляний займется ФБР. По словам Жан-Пьер, о трагедии проинформирован президент США Джо Байден. Позднее появилась информация, что сотрудники спецслужб заблокировали и окружили автомобиль, в котором находился предполагаемый преступник.

После этого силовики выбили стекла в автомобиле и ворвались внутрь. По данным телеканала АВС, на водительском сиденье находилось тело 72-летнего Хуу Кан Трана. Сообщается, что Хуу Кан Тран причастен к еще к одному инциденту в танцевальной студии в соседнем городе Альгамбра.

Мотивы преступления неизвестны.