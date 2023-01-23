Американская писательница назвала империалистами тех, кто выступает против России

Писательница из США назвала империалистами тех, кто выступает против России. Фото: REUTERS

Те, кто выступает против России и обвиняет ее в развязывании украинского конфликта, являются империалистами. Такое мнение высказала американская писательница Кейтлин Джонстоун, отметив, что США сыграли определенную роль в разжигании и продолжении конфликта на Украине. Об этом Джонстоун написала в Twitter.

Джонстоун назвала «лжецами» тех, кто выступает против России. Но не выступает против «империи США».

«Вы не противостоите России потому, что вы антиимпериалист, вы противостоите России как раз потому, что вы — империалист», - считает писательница.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель напомнил европейцам уроки истории.

«Давайте помнить, что Россия – великая страна, великая нация, и она привыкла бороться до конца, привыкла почти проигрывать, а потом восстанавливаться. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла или что ее военные некомпетентны». – сказал Боррель.

Также глава Минобороны Италии заявил, что помощь Украине не «выстраивала антироссийский фронт».

Тем временем президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что не намерен из-за Украины разрывать связи с Россией. Политик призвал решить вопрос украинского конфликта путем переговоров.