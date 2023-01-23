Эксперты допускают, что юань станет базовым в процессе курсообразования рубля в течение года

Эксперты допускают, что в течение года юань вытеснит американский доллар в процессе курсообразования рубля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Юань стремительно «наступает на пятки» доллару США и в течение года может стать базовым в процессе курсообразования российской валюты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ряд экспертов.

«Судя по динамике прошедшего года, юань к рублю станет базовым в процессе курсообразования российской валюты, возможно, уже в текущем году», - цитирует агентство президентаНациональной ассоциации специалистов финансового рынка (ACI Russia) Евгения Егорова.

«Процесс может ускорится, если китайские финансовые институты начнут активнее участвовать в операциях на российском финансовом рынке и открывать приемлемые лимиты по сделкам с российскими контрагентами», – сказал агентству аналитик Валерий Вайсберг из ИК «Регион».

Ранее в Конгрессе США предложили привязать государственный долг к процентному соотношению ВВП. Такое предложение внес конгрессмен Брайан Фитцпатрик, который напомнил, что показатель госдолга США составляет сейчас 125 процентов и назвал такое положение дел неустойчивым. Также конгрессмен назвал бессмысленной практику привязки госдолга к определенной сумме в долларовом эквиваленте.

Тем временем экономист назвал альтернативные доллару валюты для Белоруссии: это юань, лира и российский рубль.