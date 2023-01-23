Американский политик Янг назвал отставку Байдена решением всех проблем человечества

В США назвали отставку Байдена способом решить все проблемы человечества. Фото: REUTERS

Отставка президента США Джо Байдена может помочь решить практически все проблемы, с которыми сталкивается человечество. Об этом заявил американский политик Джеффри Янг.

Янг представляет демократическую партию, он является кандидатом на пост губернатора штата Кентукки.

«Если меня кто-то спросит: «что нужно делать в этой ужасной ситуации?», мой ответ всегода будет таким: «инициировать импичмент и отстранить президента США и его или ее команду по обеспечению национальной безопасности», - написал Джеффри Янг на своей странице в Twitter.

Политик не первый раз выступает против действующего президента США.

Ранее Янг заявил, что Джо Байдена необходимо отправить в отставку за военные преступления на Украине и в других странах.

Также Джеффри Янг заявил, что «генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — убийца миллионов и военный преступник, который должен быть в тюрьме в Гааге и приговорен к 30 годам без права на досрочное освобождение».