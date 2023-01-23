Минобороны: российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ на Запорожском направлении

Российская артиллерия уничтожила украинские позиции на запорожском направлении. Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили боевые позиции ВСУ в зоне проведения СВО в Запорожской области. Об этом сообщает российское Минобороны в понедельник 23 января.

Сообщается, что были задействованы 152-миллиметровые самоходные гаубицы 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Малиновки. Также на Херсонском направлении была ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/ТPQ-36.

Также сообщалось, что российские войска заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении. ВС России уничтожили за сутки на этом направлении до 85 военнослужащих ВС.

Тем временем американский конгрессмен призвал отправить Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму.

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