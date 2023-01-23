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НовостиОбщество23 января 2023 4:22

Что произошло в ночь на 23 января

Два элитных офицера ВСУ перешли на сторону России
Мария ПАВЛОВА
Два офицера из элитной части ВСУ перешли на сторону России.

Два офицера из элитной части ВСУ перешли на сторону России.

Фото: REUTERS

Двое украинских военнослужащих из элитной части перешли на сторону России в воскресенье 22 января. Это произошло на запорожском направлении. Офицеры уже передали российской стороне важную информацию.

Европа собирается «амбициозно и быстро» ответить на американский закон о снижении инфляции. Об этом в воскресенье 22 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В случае поставки Украине нескольких десятков западных танков ВСУ будут мотивированы, но на ситуацию в конфликте это не окажет кардинального влияния. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Германия не передает Украине танки из-за нацистской агрессии во время Второй мировой. К такому выводу пришли обозреватели издания NYT. Также социологические опросы показывают, что большинство жителей Германии против поставок танков Киеву.

Бойцы ДНР в ходе спецоперации захватили в качестве трофеев терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска. Об этом заявил бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По словам Рогозина, ранее этими средствами космической связи пользовались ВСУ и это наносило вред российской армии.

В городе Монтерей-Парк под Лос-Анджелесом во время празднования Нового года по восточному календарю неизвестный расстрелял десять человек. По различным данным, от девяти до 16 человек получили ранения. Подозреваемого заблокировали в автофургоне. Позже в фургоне обнаружили его тело. Оказалось, 72-летний мужчина азиатского происхождения причастен к еще одному инциденту в соседнем городе.

Отставка президента США Джо Байдена может помочь решить практически все проблемы, с которыми сталкивается человечество. Об этом заявил американский политик Джеффри Янг. Янг представляет демократическую партию, он является кандидатом на пост губернатора штата Кентукки.

Самолет с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на борту прибыл в ЮАР в половине пятого утра понедельника 23 января. С этой страны начинается очередное африканское турне Сергея Лаврова.