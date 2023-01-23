Что произошло в ночь на 23 января

Два офицера из элитной части ВСУ перешли на сторону России. Фото: REUTERS

Двое украинских военнослужащих из элитной части перешли на сторону России в воскресенье 22 января. Это произошло на запорожском направлении. Офицеры уже передали российской стороне важную информацию.

Европа собирается «амбициозно и быстро» ответить на американский закон о снижении инфляции. Об этом в воскресенье 22 января заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В случае поставки Украине нескольких десятков западных танков ВСУ будут мотивированы, но на ситуацию в конфликте это не окажет кардинального влияния. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Германия не передает Украине танки из-за нацистской агрессии во время Второй мировой. К такому выводу пришли обозреватели издания NYT. Также социологические опросы показывают, что большинство жителей Германии против поставок танков Киеву.

Бойцы ДНР в ходе спецоперации захватили в качестве трофеев терминалы системы спутниковой связи Starlink Илона Маска. Об этом заявил бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По словам Рогозина, ранее этими средствами космической связи пользовались ВСУ и это наносило вред российской армии.

В городе Монтерей-Парк под Лос-Анджелесом во время празднования Нового года по восточному календарю неизвестный расстрелял десять человек. По различным данным, от девяти до 16 человек получили ранения. Подозреваемого заблокировали в автофургоне. Позже в фургоне обнаружили его тело. Оказалось, 72-летний мужчина азиатского происхождения причастен к еще одному инциденту в соседнем городе.

Отставка президента США Джо Байдена может помочь решить практически все проблемы, с которыми сталкивается человечество. Об этом заявил американский политик Джеффри Янг. Янг представляет демократическую партию, он является кандидатом на пост губернатора штата Кентукки.

Самолет с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на борту прибыл в ЮАР в половине пятого утра понедельника 23 января. С этой страны начинается очередное африканское турне Сергея Лаврова.