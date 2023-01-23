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НовостиОбщество23 января 2023 4:38

Минобороны России начало возведение водовода для обеспечения Донбасса чистой водой

Новый проект предусматривает прокладку двух нитей трубопровода по 200 км
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны России начало возведение водовода для обеспечения Донбасса чистой водой

Минобороны России начало возведение водовода для обеспечения Донбасса чистой водой

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ приступило к строительству водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Приступили к строительству крупного водовода для обеспечения жителей Донбасса чистой питьевой водой. Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики до канала Северский Донец - Донбасс», - сказано в заявлении, где уточняется, что мощность водовода будет составлять до 300 тысяч кубических метров воды в сутки.

Это станет восьмым водоводом, построенный российским военных ведомством. Ранее были построены и запущены Черновский водовод под Дебальцево, в Ровеньках, Волновахе, Докучаевске, а также линия из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец.

Новый проект предусматривает прокладку двух нитей трубопровода по 200 километров каждая. Будут строиться насосные станции, электроподстанции, а также накопители воды на 10 тысяч кубических метров. На объектах водовода уже сегодня задействовано 1 600 военных строителей и примерно 800 единиц техники.

Уточняется, что на данный момент проводят археологические раскопки, а также геологические работы, укладку дорожных плит и устройство траншей. Кроме того, проводят доставку и отгрузку магистральных труб.