Минобороны России начало возведение водовода для обеспечения Донбасса чистой водой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ приступило к строительству водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Приступили к строительству крупного водовода для обеспечения жителей Донбасса чистой питьевой водой. Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики до канала Северский Донец - Донбасс», - сказано в заявлении, где уточняется, что мощность водовода будет составлять до 300 тысяч кубических метров воды в сутки.

Это станет восьмым водоводом, построенный российским военных ведомством. Ранее были построены и запущены Черновский водовод под Дебальцево, в Ровеньках, Волновахе, Докучаевске, а также линия из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец.

Новый проект предусматривает прокладку двух нитей трубопровода по 200 километров каждая. Будут строиться насосные станции, электроподстанции, а также накопители воды на 10 тысяч кубических метров. На объектах водовода уже сегодня задействовано 1 600 военных строителей и примерно 800 единиц техники.

Уточняется, что на данный момент проводят археологические раскопки, а также геологические работы, укладку дорожных плит и устройство траншей. Кроме того, проводят доставку и отгрузку магистральных труб.