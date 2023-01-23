В Польше предупредили о разочаровании из-за данных Украине обещаний Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обещания западных стран помочь восстановить Украину после конфликта принесут только разочарование. Такое мнение высказал обозреватель Mysl Polska профессор Станислав Белень.

«Обещание об участии в послевоенном восстановлении Украины могут принести ... больше разочарований, чем пользы», - сказано в статье.

В материале говорится о том, что национальная идентификация украинцев после конфликта будет основана на «политике обиды, мести и реванша», из-за чего Украина будет очагом конфликта.

Как отмечает автор статьи, «ни украинцы, ни их покровители и прихвостни» не смогут разрешить данную проблему, именно поэтому Варшава, ввязавшись в украинский конфликт, обрекла себя на отсутствие выгодных связей с Москвой.

Говоря об отношениях Киева и ее «покровителей», Белень заявляет, что украинские власти используются для продвижения чужих интересов. По его словам, есть серьезные опасения того, что зависимость Украины от США, Европейского союза и Североатлантического альянса обречет страну на «долгие годы подчинения и отсутствие контроля».