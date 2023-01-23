Россия планирует помочь Кубе продовольствием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва прорабатывает вопрос о гуманитарных поставках продовольствия на Кубу. Об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко в понедельник, 23 января 2023 года.

Как уточнила Абрамченко, поставки могут быть как финансируемые из резервного фонда, так и коммерческие - кредитование беднейших стран для того, чтобы те могли позволить себе закупать российское продовольствие.

«Последний пример - это проработка поставок продовольствия на Кубу, и это, опять-таки, гуманитарная миссия», - рассказала вице-премьер России в интервью РИА Новости

В декабре прошлого года появилось сообщение о том, что российское правительство выделило 800 миллионов рублей для закупки и поставки Кубе 25 тысяч тонн пшеницы. Как сообщалось, осуществление закупки, доставка, а также передачи Кубе гуманитарной помощи было поручено МЧС.