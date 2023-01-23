Минфин предложил ввести уголовную ответственность за продажу контрафактных сигарет в России

Минфин предлагает ужесточить наказание за оборот контрафактных табачных изделий Фото: Shutterstock

Министерство финансов России выступило с инициативой ввести уголовную ответственность за выпуск и продажу контрафактных табачных изделий в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект, внесенный на рассмотрение правительственной комиссии.

Документ предусматривает государственное регулирование производства и оборота сигарет, а также другой никотиносодержащей продукции и сырья для ее производства. Контроль должен осуществляться так же, как и с алкогольной продукцией, считают в Минфине.

По оценке ведомства, нарушение закона в сфере реализации табачной продукции, в том числе, производство, закупка, хранение и поставка контрафактных сигарет, должны наказываться штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.

Одной из причин для ужесточения наказания называют резкий рост нелегального рынка табачной продукции с 1,5% в 2016 году до 10,7% - в 2021-м.

Введение уголовной ответственности за продажу контрафактных сигарет увеличит поступления в российский бюджет к 2024 году – на 34 млрд рублей, 2026 году – на 50 млрд, к 2028-му – на 74 млрд, прогнозируют в Минфине РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, российское правительство поддержало законопроект о передаче конфискованных в рамках административных дел товаров легкой промышленности на гуманитарные и оборонные цели. Законопроект был предложен Минфином, правительственная комиссия одобрила его 16 января.

Сейчас конфискованные по делам об административных правонарушениях товары легкой промышленности передаются Росимуществу для безусловного уничтожения. Документ предполагает возможность передачи их Минобороны или МЧС и таким образом вовлекать конфискат в хозяйственный оборот.