Малайзия желает нарастить экспорт автозапчастей в Россию

Малайзия желает нарастить поставки автозапчастей в Россию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Малайзия хочет увеличить экспорт автозапчастей в Россию. Об этом сообщил РИА Новости торговый советник малайзийского посольства в Москве Хайфил Элми Джамил.

"Мы активно продвигаем малайзийские продукты и услуги в России, а наших экспортеров побуждаем расширять свое присутствие на этих рынках, представляющий для наших производителей огромный потенциал ", - подчеркнул собеседник агентства.

Джамил добавил, что власти Малайзии поощряют сотрудничество местных компаний с бизнес-партнерами из России и с оптимизмом смотрят на увеличение поставок в страну.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия нарастила поставки нефти в Китай в прошлом году на 8,2% – до 86,24 миллиона тонн. Западные журналисты подсчитали, что стоимость купленной у России нефти за год выросла на 43,9% по сравнению с 2021 годом и достигла 58,37 миллиарда долларов.

Напомним, присоединение Японии к антироссийским санкциям не помешало стране нарастить импорт товаров из России с января по ноябрь 2022 года. За счет значительного повышения импорта товарооборот между двумя странами не демонстрирует резкого сокращения, что говорит о малом влиянии санкций на торговые отношения.