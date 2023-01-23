Рогозин заявил, что при обстреле гостиницы в Донецке возле него не взорвались два из семи снарядов Фото: Из личного архива

Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал подробности обстрела гостиницы в Донецке, когда он получил ранения.

По его словам, всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по зданию семь снарядов, два из которых упали ему под ноги, но по чистой случайности не разорвавшись.

«Пять из них взорвалось, два - шестой и седьмой, которые практически у моих ног упали, они по счастливой случайности не взорвались», - приводит его слова РИА Новости.

Рогозин отметил, что к моменту обстрела уже примерно три месяца находился в Донбассе, прерываясь на небольшие командировки в Москву, а также в другие города, где были расположены предприятия, с которыми работают «Царские волки».

Напомним, 22 декабря прошлого года Рогозина доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону с ранением позвоночника, которое тот получил после удара украинских войск по гостинице Донецка. Как он ранее рассказал в беседе с военкором «Комсомольской правды» Александром Коцем, по гостинице, в которой он проживал со своей командой, было шесть-семь точных прилетов.