Несколько бывших ресторанов McDonald's возобновят работу без названия в Алма-Ате Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько ресторанов общественного питания в Алма-Ате, которые работали ранее под брендом McDonald's, возобновили свою работу, но без бренда. Об этом сказано в опубликованном в понедельник, 23 января, заявлении компании Food Solutions KZ, которая владеет сетью.

«Открытие ресторанов быстрого обслуживания будет проводиться постепенно, на первоначальном этапе будут открыты пять ресторанов в Алматы», - сказано в сообщении.

Food Solutions KZ заявляет, что рестораны получили необходимый объем продукции и теперь готовы к официальному открытию. Отмечается, что посетителей ожидают «продукты высшего качества, вкусное и разнообразное меню», а также указано на «гостеприимный сервис и теплую атмосферу».

В сообщении также говорится о том, что персонал заведений общественного питания, который работал на момент закрытия McDonald's, сохранил свое места, а также заработную плату.

«Это новая глава в жизни нашей компании … Мы намерены поддерживать наши позиции лидера в индустрии общественного питания», - заявил генеральный директор ТОО Food Solutions KZ Асет Машанов.

Напомним, McDonald's закрыл свои рестораны в Казахстане из-за проблем с поставками продукции. Как сообщалось, сеть ресторанов быстрого питания не смогла найти поставщиков после изменения цепочек поставки из-за украинского конфликта