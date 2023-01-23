Российские войска отодвинули линию обстрела ВСУ от городов Запорожской области

Российские военные выбили ВСУ с позиций, с которых велись обстрелы населенных пунктов Запорожской области Фото: REUTERS

Российские военные сумели отодвинуть линию огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) от населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов в понедельник, 23 января 2023 года.

"Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области", - уточнил Рогов.

Председатель местного общественного движения "Мы вместе с Россией" добавил, что украинские боевики выбиты с позиций, откуда они наносили удары по мирному населению региона.

Напомним, в ночь на 23 января Владимир Рогов заявил, что украинские вооруженные формирования отошли от села Каменское Запорожской области. Он также отметил важность Каменского для дальнейшего продвижения российской армии.

Как писал сайт KP.RU, в минувший уик-энд Рогов сообщил, что в Запорожской области боевые действия идут почти по всей линии соприкосновения, ВСУ все сложнее удерживать позиции в противостоянии с российской армией.

Ранее сообщалось, что Запорожская атомная электростанция (АЭС) переводится на мирный режим эксплуатации, так как обстрелы важного энергообъекта практически полностью прекратились. По словам Владимира Рогова, это заслуга российских военных, которые подавляют позиции противника еще при выходе на позиции для ведения прицельного огня.