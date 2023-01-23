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НовостиВ мире23 января 2023 6:51

Эрдоган собирается обсудить вступление Швеции в НАТО с правительством Турции

Posta: Эрдоган планирует обсудить вступление Швеции в НАТО с правительством Турции 23 января 2023
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эрдоган собирается обсудить вступление Швеции в НАТО с правительством Турции

Эрдоган собирается обсудить вступление Швеции в НАТО с правительством Турции

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается в понедельник, 23 января, обсудить с турецким правительством процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс. Об этом пишет издание Posta.

Отмечается, что турецкий лидер также затронет вопрос антитурецких демонстраций, состоявшихся накануне в Стокгольме, а также будет затронута растущая напряженность между Турцией и Швецией.

«Будет дана оценка позиции шведского правительства, которое допустило скандальные протесты, организованные против Турции в последние дни», - сказано в статье.

Напомним, накануне турецкие власти приняли решение отменить намеченный на пятницу, 27 января, визит министра обороны Швеции Пола Йонсона после антитурецких демонстраций в Стокгольме, а позже обвинили шведские власти в нарушении обязательств по процессу вступления в НАТО.