Большинство россиян намерены выбросить елки в мусорные контейнеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие россияне еще не разобрали новогодние елки. Те, у кого деревья искусственные, решают эту проблемы просто, а вот те, кто поставил живое дерево, рассказали, как обычно избавляются от главного атрибута праздника.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, что россияне делают с отслужившим деревом.

Большинство - 42% - просто выбрасывают дерево в мусор. На переработку ель сдает 21% респондентов, а 19% намерены распилить дерево на дрова. Есть вариант, о котором мало кто знает – переделать дерево на сувениры или изготовить из него деревянные изделия – такой вариант выбирают 2%. А вот в зоопарк на корм животным дерево готовы отвезти 1 из ста человек.

Кстати, сдавать на переработку в этом году стали чаще: 21% против 19% в 2021-м. А вот число отправляющих дерево на свалку, наоборот, выросло на 7%, пишет «Газета.Ru».

Юристы также советуют сдавать деревья на переработку. Но если желания везти куда-то дерево нет, то можно выкинуть его в мусорный контейнер.

Если такого контейнера рядом не оказалось, то с дерева нужно срезать ветви, после чего его можно оставить в обычной помойке, пишет ФАН.

Тем временем, с начала января москвичи сдали более 14 тыс. хвойных деревьев на переработку с начала января. Всего в Москве открылись 600 пунктов приема хвойных деревьев, они работают во всех административных округах, сообщает газета "Известия".

Эксперты советуют убирать дерево в течении двух недель, так как после хвоя засыхает и начинают сыпаться игорки. В пунктах переработки из деревьев сделают щепу. Затем ее используют при обустройстве экологических троп. Кроме того, щепой украшают клумбы и делают из нее подстилку для животных в вольерах. Перед тем как сдать дерево, с него нужно снять все украшения. Есть и другие варианты, как избавиться от дерева с пользой, сообщает "Москва 24".