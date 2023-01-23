Генпрокурор Краснов заявил, что 78 уголовных дел о фейках про ВС России переданы в суды в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В суды в прошлом году было передано 78 уголовных дел в отношении 67 граждан за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации. Такие данные привел генпрокурор РФ Игорь Краснов в беседе «Известиями».

Как сообщил Краснов, всего правоохранительные органы выявили 187 фактов нарушения закона. В Роскомнадзор направили свыше 1,7 тысячи требований о внесудебном ограничении доступа к распространяемой информации в социальных сетях и мессенджерах. Уточняется, что годом ранее подобных обращение было 650.

Генпрокурор заявил об усилении информационных атак на российских граждан, указав на рост числа фейков. Сообщается, что за 2022 год Роскомнадзор заблокировал 190 тысяч интернет-страниц, большая часть из которых, 125 тысяч, касалась армии, а также специальной военной операции на Украине.

Краснов также призвал не связывать динамику публикуемой в интернете фейковой с ужесточением ответственности за ее распространение.