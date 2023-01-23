Потанин заявил, что Россия имеет "прививку 1917 года" от конфискации активов

Владимир Потанин. Фото: Пресс-служба "Норникеля"

У России есть "прививка 1917 года", которая не позволит повторить ошибку и зеркально ответить в случае принятия Брюсселем решения о конфискации российских активов. Такое мнение выразил в беседе с РБК владелец "Норникеля" Владимир Потанин.

"Зачем же повторять ошибки других? Надо на чужих ошибках учиться, - подчеркнул Потанин. - Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. И все помнят, к чему это привело".

По его словам, подобные решения разрушают инвестиционный климат внутри государства, где они принимаются. Не поддавшись на провокацию, Москва сохранить как минимум морально-психологическое преимущество, аргументировал бизнесмен.

Как писал сайт KP.RU, заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова заявила, что Евросоюз рассматривает возможность конфискации замороженных активов Банка России с последующей передачей средств на нужды Украины.

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала заморозку российских активов западными странами "воровством".

По ее словам, сейчас в Европе "стесняются" называть происходящее своими именами, хотя в действительности речь идет о "банальном прикарманивании" собственности РФ. Захарова полагает, что в ближайшее время Евросоюз и другие западные структуры и государства продолжат подобные действия.