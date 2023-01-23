В МИД России назвали элементом психологической войны заявления США о поставках Украине ракет ATACMS Фото: ru.wikipedia.org

Заявления Соединенных Штатов о возможных поставках Украине баллистических ракет MGM-140 ATACMS является лишь элементом психологической войны, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Это элемент психологической войны. Не прекращающейся, а усиливающейся гибридной войны коллективного Запада во главе с США против России», – заявил замглавы МИД России журналистам.

Как отметил Рябков, Москва неоднократно предупреждала о том, что последствия эскалации конфликта могут быть опасными и непредсказуемыми.

Напомним, ранее член Конгресса США Майкл Маккол призвал отправить на Украину баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму.

В сентябре в США сообщали, что Вашингтон пока не готов поставить Киеву баллистические ракеты с радиусом действия до 300 километров ATACMS.

Как писал сайт KP.RU, ранее посол России в США Антолий Антонов заявил, что поставки Соединенными Штатами Украине баллистических ракет ATACMS могут втянуть Вашингтон в военный конфликт с Россией.