Депутат Сухарев предложил ввести отпуск для срочников с детьми до 7 лет Фото: "КП" Архив

В Госдуме предложили ввести увеличенный отпуск для военнослужащих по призывы с детьми. Депутат Иван Сухарев выступил с инициативой и обратился на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова. Парламентарий предложил ввести десятидневный отпуск для мужчин, призванных в армию.

По закону гражданин имеет право на отсрочку от призыва на военную службу если воспитывает самостоятельно ребенка до трех лет. Есть иные варианты: наличие на иждивении более двух, ребенка инвалида, или ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель. А вот если ребенок один, то отсрочка не предусмотрена.

Есть еще одна норма законодательства: военнослужащий может воспользоваться 10-днейным отпуском по личным обстоятельствам. В списке – тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, пожар или иное стихийное бедствие, постигшее его семью.

Парламентарий предлагает расширить список причин и разрешить давать отпуск при наличии у военнослужащего ребенка до 7 лет. Эта мера поддержки станет важной для семей с детьми и военнослужащих, сообщает RT.

Новое универсальное пособие вводится в России с 2023 года. На него могут рассчитывать семьи с детьми и беременные женщины. Для получения пособия гражданам необходимо придерживаться ряда критериев, пишет ФАН.

Тем временем, Минобрнауки России предложило расширить список граждан, которые могут поступать в высшие учебные заведения на льготных основаниях. В данный список предлагается включить героев России и награжденных тремя орденами Мужества, а также лиц, попавших под мобилизацию и отправившихся в зону СВО добровольно, сообщает газета "Известия".

Ранее сообщалось, что в России могут вскоре повысить возрастной ценз службы в армии до 30 лет. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что весенний призыв, который должен начаться 1 апреля, может пройти по новой системе: призывной возраст военнообязанных мужчин повысят до 30 лет, передает "360".