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НовостиПолитика23 января 2023 7:34

В МИД России анонсировали прибытие в Москву нового посла США в ближайшие дни

Москва продолжит с ним обсуждение вопросов по раздражителям в российско-американских отношениях
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Новый посол США в Москве Линн Трейси

Новый посол США в Москве Линн Трейси

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«В ближайшие дни», – сообщил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как отметил замглавы МИД России, Москва продолжит с новым послом обсуждение вопросов по раздражителям в российско-американских отношениях. По словам Рябкова, российская сторона отметила для себя публичные сигналы из Вашингтона о том, что одной из задач посла будет улучшение и нормализация условий функционирования дипломатических учреждений.

Напомним, в декабре прошлого года Сенат США принял решение утвердить кандидатуру Линн Трейси на пост посла Соединенных Штатов в России. За нее проголосовали 93 законодателя, двое проголосовали против.

Предшественник Трейси в Москве Джон Салливан досрочно уехал из российской столицы из-за смерти жены и вышел на пенсию.