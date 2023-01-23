В МИД России анонсировали прибытие в Москву нового посла США в ближайшие дни

Новый посол США в Москве Линн Трейси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни, рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«В ближайшие дни», – сообщил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как отметил замглавы МИД России, Москва продолжит с новым послом обсуждение вопросов по раздражителям в российско-американских отношениях. По словам Рябкова, российская сторона отметила для себя публичные сигналы из Вашингтона о том, что одной из задач посла будет улучшение и нормализация условий функционирования дипломатических учреждений.

Напомним, в декабре прошлого года Сенат США принял решение утвердить кандидатуру Линн Трейси на пост посла Соединенных Штатов в России. За нее проголосовали 93 законодателя, двое проголосовали против.

Предшественник Трейси в Москве Джон Салливан досрочно уехал из российской столицы из-за смерти жены и вышел на пенсию.