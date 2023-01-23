В ДНР создано управление ФСБ России Фото: Shutterstock

Управление Федеральной службы безопасности создано на территории Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР

«На территории Донецкой народной республики образовано управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Начальником УФСБ России по Донецкой народной республике назначен генерал-майор Олег Федорович Боломожнов», – сообщается в Telegram-канале штаба.

Напомним, ранее Боломжнов был руководителем УФСБ по Саратовской области.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров четырех новых регионов страны. Незадолго до этого глава государства призвал интегрировать новые регионы России в судебную систему страны в максимально сжатые сроки. Российский лидер отметил, что это очень серьезный объем работы, который связан не только с подбором кадрового состава судов, но и строительством новых зданий и материально-техническим обеспечением деятельности судов.