Глава Евросовета ожидает «новый импульс» в дискуссиях об использовании активов России на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассчитывает, что лидеры стран - членов Европейского союза «придадут новый импульс» дискуссиям о направлении средств из замороженных активов Центробанка РФ на помощь Украине. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times, фрагменты которого были опубликованы в понедельник.

Мишель указал на наличии «серьезной политической заинтересованности в том, чтобы добиться прогресса» в данном вопросе и решить его. «Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами», - заявил глава Евросовета в интервью газете Financial Times,.

Тем временем, по мнению еврокомиссара по вопросам окружающей среды и океанов Виргиниюса Синкявичюса, к Европейскому союзу в данном вопросе должны присоединиться по меньшей мере страны «Большой семерки».

По данным Еврокомиссии, страны Европейского союза заморозили в общей сложности 300 млрд евро активов Банка России, а также до 20 млрд евро активов российских бизнесменов. Напомним, днем ранее, 22 января, министр экономики Швейцарии Ги Пармелен сообщил, что передача Украине замороженных активов российских граждан на данный момент конституционно невозможна.