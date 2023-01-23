"Ъ": российским компаниям поручат следить, чтобы их нефть не перепродавалась с потолком цен

Российским компаниям могут поручить следить, чтобы их нефть не перепродавалась с потолком цен Фото: Shutterstock

Российские компании, которые занимаются поставками нефти за пределы страны, должны будут следить, чтобы в договоренностях не было пунктов о потолке цен, а ресурс не перепродавался с соблюдением установленного ЕС и "Большой семеркой" предела стоимости. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники.

Речь идет о законопроекте, подготовленном Минэнерго России. В нем говорится, что в случае обнаружения нарушения компания обязана проинформировать об этом Федеральную таможенную службу (ФТС) и национальное министерство энергетики в течение пяти рабочих дней.

По итогам такого обращения ФТС будет вправе наложить запрет на поставки сырья до момента полного устранения нарушений, пишет издание.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин 27 декабря 2022 года подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. В документе говорится, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" нефти. Также отмечается, что поставлять нефть с таким условием можно, но только со особого разрешения президента страны.

Напомним, Россия при продаже своей нефти странам, не присоединившимся к потолку цен, будет устанавливать ее стоимость на основании рыночных принципов. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.