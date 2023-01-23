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НовостиЭкономика23 января 2023 8:02

Правительство России продлило отсрочку по уплате страховых взносов для компаний ряда отраслей

Организации должны будут внести платежи не позднее 28 мая 2024
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Правительство России продлило отсрочку по уплате страховых взносов для компаний ряда отраслей

Правительство России продлило отсрочку по уплате страховых взносов для компаний ряда отраслей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство приняло решение продлить отсрочку по уплате страховых взносов для компаний из ряда секторов экономики, в том числе из некоторых промышленных отраслей, а также социальной сферы. Об этом в понедельник, 23 января 2023 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Прошлой весной по поручению президента на 12 месяцев были увеличены сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний ... Правительство продлевает действие такой отсрочки», - заявил глава российского правительства в ходе совещания с вице-премьерами РФ.

Мишустин отметил, что высвободившиеся средства можно будет перенаправить на текущие расходы, такие как выплаты заработных плат. Премьер-министр уточнил, что за второй квартал этого года решение коснется 70 отраслей, среди которых спорт, туризм, культура и науки. Организации должны будут внести платежи не позднее 28 мая следующего года.