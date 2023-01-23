Правительство России продлило отсрочку по уплате страховых взносов для компаний ряда отраслей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство приняло решение продлить отсрочку по уплате страховых взносов для компаний из ряда секторов экономики, в том числе из некоторых промышленных отраслей, а также социальной сферы. Об этом в понедельник, 23 января 2023 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Прошлой весной по поручению президента на 12 месяцев были увеличены сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний ... Правительство продлевает действие такой отсрочки», - заявил глава российского правительства в ходе совещания с вице-премьерами РФ.

Мишустин отметил, что высвободившиеся средства можно будет перенаправить на текущие расходы, такие как выплаты заработных плат. Премьер-министр уточнил, что за второй квартал этого года решение коснется 70 отраслей, среди которых спорт, туризм, культура и науки. Организации должны будут внести платежи не позднее 28 мая следующего года.