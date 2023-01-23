Главы МИД стран Евросоюза намерены обсудить поставки танков Украине Фото: REUTERS

Поставки танков Украине будут обсуждаться на заседании главы Министерств иностранных дел стран Евросоюза, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Что касается танков, то это не единственное решение, которое необходимо обсуждать. Необходимо учитывать и другую военную поддержку Украине со стороны стран ЕС. У разных европейских стран есть разное мнение по этому вопросу. Мы это обсудим сегодня», – сказал дипломат перед началом заседания.

Напомним, ранее стало известно, что военные Германии выразили готовность передать Украине лишь 19 наиболее старых танков Leopard 2, использующихся исключительно на различных учениях для имитации врага.

Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением создать коалицию без Германии для передачи Украине танков Leopard 2. Политик счел позицию ФРГ неприемлемой и выразил уверенность, что Берлин в будущем поймет действия Польши и ряду других стран по отношению к Киеву.