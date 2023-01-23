Читатели Daily Mail осудили бывшего премьера Британии Джонсона из-за его слов о Путине

Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели британского издания Daily Mail осудили бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после его заявления о президенте России Владимире Путине.

Так, в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским 22 января 2023 года Джонсон заявил, что чем раньше Путин потерпит неудачу, тем якобы будет лучше для Киева и для всего мира.

"Он не в себе… он хочет подорвать доверие к нынешнему британскому правительству", - отметил один из комментаторов.

"Как по поводу того, чтобы Борис остался на Украине? Бесполезный шарлатан", - заключил другой читатель.

"Ему следует заткнуться. Не нужно полноценно втягивать Британию в конфликт с Россией", - добавил еще один пользователь.

Ранее читатели Daily Express выступили против решения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона направить Киеву дополнительный пакет финансовой помощи в размере 1,3 млрд фунтов.