Эстония поставит Украине все свои 155-мм гаубицы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таллин поставит Киеву все свои 155-мм гаубицы. Такое заявление сделал посол Эстонии на Украине Каймо Кууска.

«Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне», - приводит слова эстонского дипломата Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В заявлении отмечается, что эстонское правительство решило направить Киеву пакет военной помощи общей стоимостью 113 млн евро, в который помимо «десятков гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30» войдут также средства поддержки артиллерийских подразделений, сотни противотанковых гранатометов Carl Gustaf М2 с боеприпасами, а также тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Напомним, накануне министры иностранных дел стран Балтии призвали ФРГ начать поставки Украине танков Leopard, назвав Германию ведущей европейской силой, которая «несет особую ответственность».