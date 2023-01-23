ДОМ.РФ принимает идеи от жителей по развитию Владикавказа

Для столицы республики создают мастер-план: кроме экспертов в разработке могут принять участие и горожане Фото: Shutterstock

На портале ДОМ.РФ заработала краудсорсинговая платформа, посвященная развитию мастер-плана Владикавказа. Простыми словами краудсорсинг — это сбор идей и предложения от неравнодушных. В данном случае они посвящены программе развития столицы Северной Осетии. Собирают идеи, касающиеся всех урбан-аспектов: транспортной, инженерной, социальной и туристической инфраструктуры. Проект запущен при поддержке администрации Владикавказа и правительства Республики Алания.

Интерфейс интуитивно понятный. У участников краудсорсинга есть ряд инструментов, чтобы внести предложения. Например, пройти опрос об ожидаемых изменениях или разместить на виртуальной карте конкретный объект (место для отдыха, площадку для выгула собак и т.д.), который, по мнению пользователя, требуется на данной территории. Функционирует чат в Telegram, в который также можно писать предложения.

— Основная задача ДОМ.РФ как Института развития — качественное улучшение жизни людей в городах России. Поэтому при разработке мастер-плана мы всегда рассматриваем актуальные проблемы горожан и пожелания местных сообществ. Краудсорсинговая онлайн платформа — удобный инструмент, позволяющий учитывать пожелания владикавказцев и в режиме реального времени получать обратную связь по проектным решениям. Только в совместной работе экспертов и местных жителей возможно устойчивое развитие качества городской среды, — сообщил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Предложения по совершенствованию мастер-плана города принимаются до сентября 2023 года. Также состоится очная встреча экспертов и жителей — 2 февраля 2023 года. Желающих ждут во Владикавказе, на площади Штаба, 2 — тут находится городская администрация.

Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло считает, что представить логичное и эффективное развитие города без четкого плана, основанного на мнении горожан, невозможно.

— Поэтому мы воспользовались инструментами, которые предлагает ДОМ.РФ. Создание мастер-плана, основанного на целом ряде детальных исследований городской среды – это, по сути, пошаговая инструкция, как сделать Владикавказ более комфортным для его жителей и привлекательным для гостей. И сегодня от активности самих владикавказцев будет зависеть, каким будет итоговый документ, как расставят акценты специалисты ДОМ.РФ, — отметил глава Алании.