Германия способна обогнать Японию по размеру ВВП в течение пяти лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В течение пяти лет ФРГ способно опередить Японию по размеру ВВП, получив таким образом статус третьей экономики мира. Об этом пишет японское издание Sankei, ссылаясь на расчеты экспертов исследовательского института при страховой компании Dai-ichi Life.

В своем прогнозе специалисты ориентировались на медленный темп экономического роста в Японии, а также низкий курс иены по отношению к доллару, что сокращает ВВП Японии при пересчете в доллары. На данный момент ВВП Японии превышает 4,3 трлн долларов, тогда как у Германии данный показатель ниже на 6,7%. Однако уже в текущем году эта разница может сократиться до 6%.

Япония заняла второе места среди самых развитых экономик мир в 1968 году, однако Китай опередил ее в 2010 году. ФРГ занимает четвертое место, однако при учете общего размера экономик стран зоны евро, следом за лидирующими США идет Европейский союз.