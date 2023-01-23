Пушилин заявил о полном разрушении Соледара Фото: REUTERS

Городс Соледар в Донецкой народной республике практическим полностью разрушен, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Что касается Соледара, то город разрушен. Противник наносил максимальный ущерб, и практически не осталось там целых зданий и сооружений», – сказал врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

В своем Telegram-канале Пушилин уточнил, что в Соледаре разрушены дома, храм, здание администрации, повреждены памятник воинам Великой Отечественной войны и вечный огонь. Кроме того, Вооруженные силы Украины, уходя из города, пытался уничтожить соляные рудники, подорвав коммуникации и затруднив спуск в шахту. По словам политика, все это можно восстановить.

Подробности о том, как украинские офицеры в Соледаре бросили своих солдат и сбежали, читайте здесь на KP.RU.

Также сайт KP.RU рассказывал, как Соледар встречает русских военных и почему бои за город стали для украинской армии адом.