Россияне вывели за рубеж большую часть валютных сбережений Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Граждане России вывели большую часть своих валютных сбережений за границу, свидетельствуют данные Банка России.

По информации «Ведомостей», к 1 декабря 2022 на депозитах россиян хранилось валюты на 8,4 триллиона рублей – это 21% от всех вкладов населения РФ. В связи с рисками хранения валюты в стране россияне предпочли большую часть накоплений вывести за границу, а не конвертировать валюту в рубли.

Так, в декабре прошлого года граждане России вывели в зарубежные банки 5 триллионов рублей, то есть 58% от всего объема валютных депозитов. Из-за санкций серьезного сокращения валютных сбережений не произошло, отмечается в сообщении. Как объяснил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский, часть валюты была выведена за границу из-за опасений новых валютных ограничений.

Напомним, в конце прошлого года валютные сбережения россиян в долларовом исчислении упали до минимума за последние десять лет.