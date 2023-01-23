Цена нефти марки Brent выросла до 88 долларов за баррель впервые с 5 декабря 2022

Цена нефти марки Brent достигла максимума за месяц Фото: REUTERS

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE в понедельник, 23 января 2023 года, поднялась до 88 долларов за баррель, что произошло впервые с 5 декабря 2022 года.

Стоимость составила около 88,1 доллара за баррель. Ее рост превысил 0,5%, следует из данных биржи.

Как ранее писал сайт KP.RU, увеличение цены черного золота начался после подписания президентом России Владимиром Путиным указа об ответных мерах в топливно-энергетической сфере.

Напомним, 27 декабря 2022 года российский лидер подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть.

В документе говорится, что теперь запрещаются поставки нефти, если в контрактах есть условие "потолка" стоимости. Также отмечается, что поставлять нефть с таким условием можно, но только со особого разрешения президента страны.