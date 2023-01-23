Express: Британский наемник заявил, что военным России «невероятно хорошо» удаются удары артиллерией Фото: REUTERS

Воюющий на стороне киевского режима британский наемник с 16-летним опытом службы в королевских войсках похвалил работу российской артиллерии на Украине, об этом сообщили в издании Express.

В статье написали, что 38-летний снайпер Кристофер Перриман, чье подразделение воюет в Херсонской области, надеется, что западные страны направят Украине больше тяжелого оружия и экипировки, поскольку артиллерийские атаки «невероятно хорошо» удаются российским военным.

«Нет ничего хуже, чем слышать огонь артиллерии, а потом сидеть и слушать свист снаряда, чтобы узнать, насколько близко к вашей позиции он упадет», - добавил наемник.

Также он отметил эффект, который производят российские обстрелы.

Перриман отметил, что украинским войскам «нужно больше средств ПВО по всему фронту, а также более качественное стрелковое оружие».

Как писал сайт KP.RU, 20 декабря 2022 голда на Украине в результате боевых действий погиб польский наемник Даниэль Штибер, воевавший на стороне украинских военных.

Отмечалось, что в районе Бахмута погиб воевавший за Украину 35-летний польский доброволец Даниэль Штибер. Он был сыном крупного польского бизнесмена Мирослава Штибера.

13 октября 2022 года телекомпания CNN сообщила, что гражданин США погиб в Донбасcе. Гибель американца официально подтвердили в Госдепартаменте США. По некоторым данным, американец был наемником, прибывшим на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

В сообщении телеканала подчеркивалось, что конкретные обстоятельства, при которых американец погиб в Донбассе, не уточнялись. Имя погибшего и его возраст также официально во внешнеполитическом ведомстве США также не раскрывали.

Это уже далеко не первый американец, погибший в Донбассе: подавляющее большинство граждан США, погибших на востоке Украины, составляют наемники, участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ.