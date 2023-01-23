Песков заявил, что украинский народ будет расплачиваться за поставки оружия Запада Киеву

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расплачиваться за псевдоподдержку в виде поставок западного оружия Украине предстоит украинскому народу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Все государства, которые так или иначе участвуют прямо или косвенно в накачке вооружениями и в повышении технологического уровня Украины, все так или иначе за это несут ответственность", - подчеркнул Песков.

Он также добавил, что отвечать за действия западных стран придется народу Украины.

Ранее Песков заявил, что поставки Украине вооружений для нанесения ударов по территории России могут вывести конфликт на новый уровень.

Напомним, сегодня Моравецкий заявил, что согласие Германии на передачу Украине танков Leopard не имеет большого значения. В рамках малой коалиции танки все равно будут переданы ВСУ, отметил премьер Польши.