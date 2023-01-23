Японские компании решили поднять стоимость страхования перевозок СПГ из России на 80% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японские компании решили резко поднять стоимость страхования судов, которые перевозят сжиженный природный газ (СПГ) из России.

По информации газете Nikkei, с 25 января этого года компании Японии повысят страхование перевозок СПГ из РФ на 80%. Решение связано с тем, что международные компании, занимающие перестраховкой судов, увеличили стоимость премий из-за рисков, вызванных конфликтом на Украине. В связи с этим может подняться и цена на СПГ на внутреннем рынке Японии.

Напомним, с 1 января 2023 Великобритания прекратила импорт СПГ из России. В прошлом году Соединенное Королевство импортировало 3,12 миллиардов кубометров российского газа – это 4% от общего объема потребления этого топлива в стране. После начала российской спецоперации на Украине британские власти резко сократили импорт газа из России.