Балтфлот проводит учения с привлечением более 1,5 тысяч военных и свыше 100 единиц военной техники Фото: пресс-служба Балтфлота

Свыше 1 500 тысяч военных задействованы в комплексных учениях по боеготовности с боевыми стрельбами, которые начались в соединениях и воинских частях Балтийского флота. Об этом в понедельник, 23 января, заявила пресс-служба флота.

Отмечается, что в рамках учений было привлечено более 100 единиц вооружения, а также военной техники для того, чтобы отработать «действия личного состава при подъеме по тревоге, подготовке техники к выходу из парков и выдвижению в районы сосредоточения, к выполнению личным составом боевых задач по предназначению».

Уточняется, что данные учения пройдут в несколько этапов, а на военные будут прорабатывать действия в составе подразделений, после чего перейдут к маневрам, которые проведут в составе соединений и воинских.

В заявлении пресс-службы флота также говорится о том, что к учениям были «привлечены соединения и части армейского корпуса Балтийского флота, морской авиации, соединения противовоздушной обороны флота, морской инженерной службы флота».