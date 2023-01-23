Пушилин сообщил, что ВСУ в Артемовске оказывают ожесточенное сопротивление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Артемовске усилились ожесточенные бои, украинские военные сопротивляются, отступать пока не планируют, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"... Мы видим бои уже и в самом Артемовске усиливаются… На некоторых участках, включая мясокомбинат, ведутся интенсивные ожесточенные бои, противник сопротивляется, нет никаких предпосылок, что он… отступает". - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Также он добавил, что российские подразделения "предпринимают все возможное и невозможное" для продвижения в городе и его освобождения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 января 2023 года публикует сайт KP.RU.