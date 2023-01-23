Кандидат в президенты Чехии Бабиш заявил, что не отправил бы войска на помощь союзникам по НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат в президенты Чехии и бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, не отправил бы войска на помощь союзникам по НАТО, как это предусматривает пятая статья договора о Североатлантическом альянсе.

«Точно нет. Думаю, что необходимо говорить о мире, я бы ни в коем случае не посылал наших детей и детей наших женщин на войну», – сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос телеведущего в ходе дебатов в эфире Чешского телевидения.

Позже Бабиш в Twitter высказал уверенность, что войны НАТО с кем-либо не произойдет, и Чехии не придется отправлять свои войска. Вместе с тем он заявил, что в случае войны действовал бы в соответствии со пятой статьей Договора НАТО о коллективной обороне.

Во второй тур выборов президента Чехии вышли Бабиш и бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел, получив первом туре 34,99% и 35,4% голосов соответственно. Второй тур голосования пройдет 27-28 января 2023.

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