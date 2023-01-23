Лавров заявил, что США переходят все “красные линии”

Сергей Лавров Фото: REUTERS

США переходят все “красные линии”, угрожая другим странам, чтобы те не работали с Россией, об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Давление, которое Соединенные Штаты оказывают на африканские страны, оно ведь не только на них оказывается… постоянно публично заявляют, что те, кто сотрудничают с Россией, пожалеют... Угрозами и давлением США, и англичане тоже, переходят все красные линии", - заявил министр по итогам переговоров с главой МИД ЮАР.

Ранее Сергей Лавров заявил, что между Россией и Западом опускается железный занавес. Глава российского МИД посоветовал Западу "ничего не прищемить себе" этим занавесом.

Также ранее Лавров заявил, что линию Зеленского на "возвращение" Крыма постигнет неудача. Украинский лидер забывает историю полуострова, отметил глава МИД РФ.

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